L'estate degli affari sfumati. Questo è il titolo degli ultimi mesi per Rafinha, sedotto e abbandonato dall'Inter in pieno giugno quando la dirigenza nerazzurra ha scelto di investire su Radja Nainggolan nel suo ruolo vista la resistenza del Barcellona a cederlo in prestito con diritto di riscatto o a condizioni vantaggiose. E allora il Barça che lo trattiene, gli ultimi giorni di mercato passati a trattare con il Betis di Siviglia: accordo pronto, Rafinha accetta pur di essere protagonista altrove, ma i blaugrana bloccano tutto quando l'operazione sembra chiusa anche nei dettagli. Salta, non se ne fa nulla. Un'altra porta chiusa per il brasiliano.



NO AL RINNOVO - Il problema principale infatti è stato il contratto di Rafinha: il Barça non ha voluto liberarlo in prestito con diritto di riscatto perché tra un anno sarebbe potuto rientrare in Catalogna con un solo anno di accordo, fino al 2020. Non si è trovata l'intesa tra club, Rafinha l'ha presa male e al momento ha rifiutato l'offerta di rinnovo fatta dal Barcellona. Perché resterà con massima professionalità, ma voleva fortemente andare via e sperava nell'Inter cui si era legato tantissimo. Niente da fare, 40 milioni garantiti che i nerazzurri non hanno potuto (e in parte voluto) versare al Barça. Ecco perché Rafinha ad oggi non vuole firmare, domani chissà; ma intende scegliere la sua prossima squadra a gennaio così da lasciare certamente i blaugrana, visto che avrebbe un solo anno di contratto prima di essere acquistabile a costo zero nel giugno 2020. Una strada che lo porta lontano dal Barcellona, l'Inter ha memorizzato, il braccio di ferro tra Rafinha e il suo club è appena iniziato...