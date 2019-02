Il sindaco di Roma Virginia Raggi è intervenuta stamattina in una conferenza stampa, alla presenza anche del dg della Roma Mauro Baldissoni, per fare il punto della situazione sulla costruzione del nuovo stadio del club giallorosso: "Siamo qui per illustrare la relazione sullo Stadio di Tor di Valle. Iniziamo annunciando che lo stadio si farà e che i proponenti, se vorranno, potranno aprire i cantieri già quest'anno. Non ero obbligata a richiedere questo parere del Politecnico di Torino, visto che la stessa Procura aveva già detto che non c'erano problemi sul progetto. Mi sembra che questo parere esterno rassicura e conferma che la modifica rispetto al progetto iniziale va ad impattare in modo positivo sulla città di Roma. Questa amministrazione non è assolutamente contro le opere o le grandi opere, com'è lo Stadio, questa opera rispetta tutti gli standard a livello ambientale".



Alla conferenza hanno partecipato anche il professor Bruno Dalla Chiara, che ha lavorato alla redazione del parere, e il presidente di Roma Servizi per la Mobilità Stefano Bianchi.





Una bella notizia per la città di @Roma, il parere del Politecnico di Torino è positivo. #LoStadioSiFa pic.twitter.com/PE0rX7QlHI — Virginia Raggi (@virginiaraggi) 5 febbraio 2019