Rai Sport cerca un nuovo direttore. Dopo le dimissioni di Alessandra De Stefano, Marco Franzelli è stato nominato direttore ad interim, ma si fanno già i primi nomi per la successione. Secondo Repubblica, tra i papabili ci sono Auro Bulbarelli in quota Lega, Marco Lollobrigida e Sabrina Gandolfi, più vicini a FdI e l'attuale direttore del Tg3 Mario Orfeo (di area Pd).



Un’ipotesi secondaria è quella che porta ad Enrico Varriale, considerato di area 5 Stelle ma recentemente coinvolto in una vicenda giudiziaria legata alla sfera privata. Il giornalista napoletano è stato infatti sospeso dalla TV di Stato per il procedimento giudiziario che lo vede coinvolto in un caso di stalking e violenze nei confronti della sua ex moglie. Nelle ultime settimane ha avanzato la richiesta, corredata da una causa legale, di tornare in tv. Varriale è già stato vicedirettore dal 2019 fino alla sospensione.