Mino Raiola torna a parlare e, come sempre, fa discutere. Intervistato dal portale olandese quotenet, il potente agente ha parlato di un suo giovane assistito, Justin Kluivert, finito nel mirino di Barcellona e Roma: "Mi accusano di esercitare la mia professione e difendere il mio giocatore, quindi non vedo dove sia il problema. Tutto quello che è successo fin qui è che Justin non rinnova. Questo non vuol dire che se ne voglia andare, ma l'Ajax vuole rinnovare il contratto solo per poter guadagnare di più dalla sua cessione".



'TUTTI VOGLIONO ANDARSENE' - "La stupida comunità locale sta parlando di me e mi sta accusando, ma non rinnovare il contratto non significa che se ne vada. L'Ajax vuole prolungare perché altrimenti non potrebbe guadagnare, ma a volte si guadagna anche andando in un club migliore. La vera domanda da porsi è: perché tutti vogliono abbandonare l'Ajax?".