L’Olympique Marsiglia fa sul serio per Mario Balotelli. A tal proposito, l'agente di SuperMario,, è stato interpellato da RMC Sport e ha fatto capire di avere già avuto qualche contatto col club francese: “Con l'OM ho un buon rapporto. Conosco bene il suo direttore sportivo.Mario può sicuramente integrarsi alla perfezione nella mentalità dell’OM. Lui è un calciatore emozionale, che dà sempre il cento per cento per la squadra in cui gioca.".