Un anno fa il suo gol dava il via alla clamorosa impresa dell'Ajax allo Stadium, poi il resto lo ha fatto la rete di Matthijs de Ligt. Ora c'è anche Donny Van de Beek tra le ipotesi per il centrocampo bianconero, la Juve d'altronde spesso e volentieri ha virato su chi ha saputo farle male negli scontri diretti. Piace anche al Real, sembra fatto apposta per la Premier. Ma la Juve c'è. E quando di mezzo c'è anche Mino Raiola, il colpaccio è sempre dietro l'angolo.