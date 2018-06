Il Procuratore Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale-Sezione Disciplinare Carmine Raiola, all’epoca dei fatti persona che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale, per avere proferito espressioni denigratorie nei confronti della FIGC, del Ct della Nazionale maggiore e della stessa immagine del sistema calcistico italiano in occasione di un’intervista radiofonica rilasciata lo scorso 20 marzo.



Ecco le dichiarazioni incriminate a Radio 24: "Questa Federazione fa schifo, questa Nazionale fa schifo. Di Biagio è senza carattere e in confusione totale come lo era Ventura. Buffon viene selezionato con motivazioni che invece non valgono per Balotelli, quindi si adottano due pesi e due misure. Servirebbe un direttore sportivo che si occupi della Nazionale, che è piena di gente scarsa".