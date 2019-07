, non proprio uno qualunque. In tempo di pace, il countdown era iniziato già da un paio di settimane, con quell'accordo individuato tra la Juve e il giocatore, che poi doveva essere l'impresa più ardua: 12 milioni netti bonus inclusi, cinque anni di contratto e clausola rescissoria variabile con base di partenza a quota 150 milioni. Ora non è tempo di guerra, mai. Intesa di massima, aspettando che venissero sciolti gli ultimi dettagli tra modalità di pagamento, bonus e distanza tra domanda e offerta.tra una Juve già arrivata a quota 65 e un Ajax che continuava a chiedere tra i 70 e i 75 come fatto già da un paio di mesi. Ma non come promesso un anno fa a De Ligt, su questo si basano le parole piccate di Raiola: c'era un gentlemen agreement per convincere il giocatore a restare un anno in più, sarebbe potuto andare dove avrebbe voluto per meno di 50 milioni, poi la super stagione disputata ha fatto lievitare la richiesta. Niente di grave o di imprevedibile, però– Raiola ha parlato, lo ha fatto pubblicamente, in Olanda, come ripotato dal Telegraf ( leggi qui ). Ha confermato l'accordo tra Juve e De Ligt. Ha ribadito la volontà del giocatore a non fare pazzie né guerre interne. Ha anche svelato quella promessa proprio per fare in modo che l'Ajax capisse come però ora la pazienza stia finendo.la Juve sta cercando di chiudere questa trattativa per fare in modo che l'olandese possa arrivare subito alla corte di Maurizio Sarri. E