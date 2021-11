Parole dure di Mino Raiola nei confronti della Fifa durante l'assemblea Iafa: ​"Oggi c'è una battaglia più grande del mercato, queste stronzate sugli agenti dobbiamo cambiarle, altrimenti qualche ignorante crede che sia vero. Secondo me le stronzate le dice solo la Fifa, fino ad oggi dalla Fifa non ho mai sentito dire qualcosa di intelligente. Per essere membro della Fifa devi essere ignorante in partenza".