“Voglio chiarire alcune cose rispetto all’intervista che ho rilasciato a Sport1. I 4 club che ho menzionato (Bayern Monaco, Barcellona, Real Madrid e Manchester City, n.d.r) riguardo al futuro di Haaland erano solo un esempio per dire che quando lascerà il Borussia Dortmund, lo farà per andare in uno dei 15 top club europei. Ora Erling è concentrato solo sul calcio, non sta negoziando con nessun club. E riaffermo ciò che ho già detto: non andrà via necessariamente quest’estate, magari la prossima”. Così, Mino Raiola, tramite un post su Instagram, ha chiarito le sue dichiarazioni alla tv tedesca.