Juve-Milan si gioca anche sul calciomercato. Arbitra l'agente Mino Raiola, che ha dichiarato in un'intervista a Rai Sport ripresa da Tuttosport: "De Ligt e Romagnoli sono tra i più forti difensori in Europa. De Ligt ha un contratto, mentre Romagnoli va a scadenza il prossimo anno. Sì, penso che potrebbero giocare insieme il prossimo anno alla Juventus, ma attenzione perché De Ligt potrebbe anche lasciare la Juventus a fine stagione. Il mercato funziona così, ci sono molti interessi nei suoi confronti".



"Ibrahimovic? Con Zlatan ragioniamo di anno in anno. E' come una cambiale che scade ogni 12 mesi. Di sicuro il giorno che lui non si sentirà più il primo violino dell'orchestra dirà smetto e farà il dirigente".