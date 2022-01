Sospiro di sollievo per il super agente Mino Raiola. Il noto procuratore nei giorni scorsi era stato ricoverato all'Ospedale San Raffaele di Milano, per la seconda volta nel giro di qualche settimana e nella giornata di mercoledì la Bild in Germania aveva sottolineato come Raiola fosse stato ricoverato "in terapia intensiva per problemi polmonari". Nella serata di ieri, tuttavia, l'agente fra gli altri di Ibrahimovic, Donnarumma e Haaland è stato però dimesso dall’ospedale milanese.