Ivan Rakitic si prepara alla sfida con l'Inter. E intervistato da La Gazzetta dello Sport, il centrocampista del Barcellona confessa di "non aver visto il derby di Milano. Ma Perisic mi ha detto che è stata tosta, dura, difficile. Ma era entusiasta per la vittoria. Si vede che l'Inter ha fame, entusiasmo, hanno perso Nainggolan ma anche Rafinha mi ha detto che hanno una grande voglia di Champions".



Mancherà Messi al Barça: "Ma sono fiducioso, molto. Sarà un'opportunità per gli altri che potranno giocare, perdiamo il migliore al mondo ma siamo il Barcellona, Dembelé poi è fortissimo", ammette Rakitic. "Icardi alla prima Champions? Sembra una bugia. E' uno dei migliori al mondo, mi sembra un capitano vero, anche Perisic mi dice che è bravissimo". Chiosa finale su Monchi, suo dirigente ai tempi del Siviglia: "Volevo ucciderlo dopo che la Roma ci ha eliminati in Champions, prendergli la testa e staccargliela! La Roma è tornata competitiva grazie a lui, un acquisto straordinario".