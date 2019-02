. Dopo aver definito l'ingaggio del difensore uruguaiano Diegoa parametro zero dall'Atletico Madrid, i nerazzurri sono vicini a un altro colpo in vista della prossima stagione: come anticipato da Calciomercato.com (LEGGI QUI) , Ivan- In questi giornidi euro per il centrocampista croato (31 anni il prossimo 10 marzo): 10 milioni in meno rispetto alla richiesta fatta dal club catalano. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, l'intesa si troverà a metà strada con un pagamento pluriennale e bonus legati ai risultati della squadra.