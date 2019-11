"Mi hanno tolto il pallone, l'allegria di giocare al calcio". Non si nasconde neanche più,. Lo urla a gran voce come faceva durante l'estate, quando è stato nelle idee per la Juventus nel finale di mercato senza diventare una trattativa per via delle cessioni saltate.: spinge per ritrovare il sorriso altrove, la soluzione nerazzurra sarebbe graditissima a Rakitic ma- Niente di personale o caratteriale, quella dell'allenatore nerazzurro è una: un giocatore meno statico, potenzialmente più dinamico e con capacità di segnare, pur nel massimo rispetto delle qualità e dell'esperienza internazionale di Rakitic. Il croato è a quota 4 gol nelle ultime 3 stagioni in Liga (questo inizio deludente compreso), Conte gradirebbe un centrocampista con capacità di strappo e di incisività offensiva differente. Pur cercando un giocatore fisico, l'Inter vuole inserire un jolly. Rakitic è in vendita da parte del Barça ma non in sconto, nonostante spinga per andare via al più presto;. E ogni acquisto pensato dalla dirigenza, passa anche da lui.