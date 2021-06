Milan attivissimo sul mercato e riprendono incontri importanti nella sede rossonera: ultimo in ordine di tempo, quello con Fali Ramadani. Il noto procuratore, secondo quanto appreso da Calciomercato.com, è arrivato intorno all'orario di pranzo a Casa Milan, e sono diversi i nomi che possono finire sul tavolo dei dialoghi con Maldini e Massara.



I NOMI - Su tutti, il più caldo è quello di Cengiz Under, di ritorno a Roma dopo il prestito al Leicester e accostato al Milan, alla ricerca di rinforzi per le fasce. Attacco ma non solo, attenzione anche alla difesa perché Nikola Maksimovic può diventare un'idea più concreta viste le condizioni vantaggiose dell'operazione (è in scadenza con il Napoli), così come può tornare di moda, per quanto difficile, Nikola Milenkovic, che non rinnova il contratto con la Fiorentina. Estremamente complicato invece che al centro dei discorsi possano finire Miralem Pjanic (in uscita dal Barcellona e vuole tornare in Italia, ma ha un ingaggio elevato) e Dusan Vlahovic, al cui agente è vicino Ramadani.