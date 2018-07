Ore decisive per il passaggio di Ante Rebic al Bayern Monaco. Come riporta Sportitalia, l'agente del croato, Fali Ramadani, è partito per la città bavarese e a breve dovrebbe formalizzare l'accordo con l'Eintracht. La Fiorentina riceverà il 50% della plusvalenza fatta dalla società di Francoforte.