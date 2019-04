Secondo quanto riportato da Firenzeviola.it, Fali Ramadani non avrebbe acquisito la procura di Alban Lafont: se infatti è vero che Stephane Courbis non è più l'agente del portiere della Fiorentina dallo scorso 1° febbraio, è altrettanto importante sottolineare che d'ora in poi a gestire la procura del portiere classe '99 sarà la sua famiglia (in particolar modo il padre, il fratello e la sorella, che è avvocato fiscalista). La figura di un agente esterno (che non è detto che sia il già citato Ramadani) verrà presa in considerazione dalla famiglia di Lafont solo in caso di un futuro trasferimento al termine della sua avventura in viola, iniziata la scorsa estate.