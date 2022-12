É, di nuovo, il turno di Adil Rami. L’ex difensore della nazionale francese, campione del mondo nel 2018, aveva fortemente criticato l’atteggiamento di Emiliano Martinez, estremo difensore dell’Argentina, dopo il successo in Qatar dell’Albiceleste: ““E' la più grande mer** del calcio”. Puntuale era arrivata la risposta di Angel Di Maria, in difesa del proprio portiere: “Dibu è il miglior portiere del mondo, vai a piangere da un'altra parte”. L’ex centrale del Milan non è stato a guardare nemmeno questa volta.



MI INSEGNI TU ANGEL? - Il giocatore transalpino, attualmente in forza al Troyes, ha postato una story su Instagram, citando alcuni tweet del Fideo dove l’argentino piangeva in seguito a numerosi eventi della sua carriera. La storia è stata accompagnata da questa frase: “Mi insegnerai tu, Angel?”. Ora bisognerà capire se i sudamericani risponderanno nuovamente oppure faranno terminare qui una polemica infinita.