Potrebbe esserci una nuova parentesi milanese nella carriera di Adil Rami.

Il 34enne difensore francese, attualmente domiciliato al Fenerbahce e con alle spalle un passato con la maglia del Milan, starebbe meditando un ritorno nel capoluogo meneghino ma non necessariamente tra le fila rossonere.



Nei giorni scorsi il suo agente per l'Italia, Alessio Sundas, ha infatti contattato sia Inter che Milan proponendo il proprio assistito quale rinforzo di spessore ed esperienza per i rispettivi reparti arretrati. Ma se l'ipotesi nerazzurra sembra di difficile attuazione, ben più concreta potrebbe invece rivelarsi la pista che porta a Milanello, dove il campione del Mondo di Russia 2018 è già stato di casa dal gennaio 2014 al giugno dell'anno seguente.



Arrivato in Turchia la scorsa estate, il centrale corso non è rimasto affatto soddisfatto della sua avventura in riva al Bosforo tanto da aver chiesto di recente la cessione al club.