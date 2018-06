L'ex centrocampista del Chelsea Ramires, attualmente in forza allo Jiangsu Suning in Cina, ha rilasciato alcune dichiarazioni circa il suo futuro all'emittente radiofonica brasiliana Radio Clube de Joinville, spiegando: "Siamo in una fase di negoziazione, ci stiamo lavorando, non posso parlare siccome ho un contratto con lo Jiangsu. Ho già espresso il mio desiderio ed entro pochi giorni mi aspetto di avere buone notizie. Valuterò se ci saranno opportunità di tornare a giocare in Europa, altrimenti gradirei tornare in Brasile".