Alla vigilia della partita di Champions League contro la Roma, il capitano del Real Madrid Sergio Ramos ha approfittato dell'occasione per riservare parole di fuoco nei confronti dell'attaccante dell'Atletico Madrid Antoine Griezmann. Il francese aveva attaccato i giurati del premio Fifa The Best per non essere stato inserito tra i finalisti, a dispetto delle sue vittorie con l'Atletico e con la Francia. "L'ignoranza è una cosa molto insolente. Quando sento parlare questo ragazzo mi ricordo di Totti, Buffon, Raúl, Casillas e Iniesta. Loro hanno vinto tutto e non hanno avuto il Pallone d'Oro. Griezmann deve farsi dare consigli da Simeone, Koke o Godin: gente che ha valori da vendere", ha dichiarato il difensore spagnolo.



Poi Ramos è tornato ancora una volta a parlare dell'addio di Cristiano Ronaldo: "Ha segnato un'epoca, ha superato tutte le sfide, ma non possiamo più vivere di quello che ha fatto lui. Ora dobbiamo coprire questo vuoto e continueremo a competere agli stessi livelli. La vita continua, gli auguriamo il meglio sempre, a parte quando si incrocerà con noi".