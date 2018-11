Sergio Ramos replica a Dejan Lovren, con quella che Marca definisce una "elegante e discreta risposta". Facciamo un passo indietro. Pochi giorni fa, il croato del Liverpool aveva attaccato lo spagnolo del Real Madrid: "Gli spagnoli sono un branco di fighette. Ramos fa più errori di me, ma gioca nel Real Madrid... Dopo il recente match fra le due nazionali, c'è stata lite con parole grosse nel tunnel che porta agli spogliatoi, con Lovren che alla fine esultava, non solo per la vittoria: "Gli ho dato una bella gomitata, ora parla amico".



Oggi la risposta di Ramos, con un semplice like a un post di Instagram: una foto che ritrae il capitano del Real Madrid con la Champions vinta a maggio contro il Liverpool. Nella foto c'è anche un disperato Lovren...