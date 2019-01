Il ct del Galles Ryan Giggs benedice il prossimo passaggio di Aaron Ramsey alla Juventus: "Quando sei l'allenatore di una nazionale - spiega a Sky Sports UK l'ex Manchester United - vuoi che i tuoi calciatori giochino al più alto livello. In un club di prima fascia come quello bianconero, potrà solo migliorare. Anche per Bale il passaggio al Real Madrid ebbe un grande effetto sul calciatore. Ora Ramsey sta andando in una squadra di calcio di prima fascia, questo lo migliorerà come giocatore e a me fa piacere".