"Fare qualcosa a gennaio? Non credo sia impossibile". Così il vice presidente della, prima della partita con il Venezia aveva lasciato la porta aperta a nuovi innesti a gennaio, una necessità che il pareggio del Penzo ha evidenziato ulteriormente considerando anche la distanza di 10 punti dal quarto posto occupato dal Napoli. Non impossibile, ma neanche semplice e sempre condizionato dalla necessità di perfezionare uscite per liberare spazio numerico e salariale a nuovi innesti.: gli agenti del gallese, nei giorni scorsi, hanno incontrato la dirigenza per affrontare il discorso uscita, con la pistache prende sempre più corpo;invece, procuratore del brasiliano, ha aperto nettamente a una partenza a gennaio, sottolineando come l'ex Barcellona fosse più adatto al gioco di Sarri piuttosto che a quello di Allegri. Quasi due autocandidature all'addio da due giocatori già ai margini del progetto, ora si cerca la giusta soluzione per perfezionare le due partenze e spalancare così le porte per i colpi in entrata, in attacco ma anche a centrocampo dove le strategie sono ben definite.- Rinforzi sì, follie no, anche per il momento delicato che la società sta affrontando anche lontano dai campi di gioco. Per questo le uscite non possono bastare a riaccendere una pista estremamente onerosa come quella che porta adel Monaco. Eppure non c'è neanche la volontà di abbandonare la filosofia del nuovo progetto, quindi la dirigenza è orientata a dire no anche a un over 30 comenonostante il gradimento di Allegri. Si cerca dunque il giusto equilibrio tra prezzo e progettualità e due nomi su tutti sono in cima alla lista di Cherubini:, in scadenza con ile corteggiato anche, e soprattutto, dal, classe 2001 emerso nei discorsi con il club tedesco e in passato già monitorato dal Milan.- Zakaria e Kone le nuove priorità, ma non le uniche soluzioni nel mazzo di Cherubini che tiene vive anche piste alternative, in Italia e all'estero.resta in lizza, ha già notevole esperienza nonostante i soli 22 anni e una situazione contrattuale (scade al termine della stagione e non rinnova) che lo rendono un boccone appetibile per le big europee, oltre alla Juve da tempo c'è anche il Milan. Percorribile anche la via che porta a, corpo estraneo nelladi Mourinho e per caratteristiche giocatore che offrirebbe una variabile allo spartito di Allegri. Attenzione infine a, il classe 2001 finito anche lui sotto la lente d'ingrandimento per l'indagine sulle plusvalenze: gli accordi con ilsono blindati, ma da diverse settimane i bianconeri stanno valutando di discutere con i rossoblù la possibilità di anticipare l'arrivo a Torino del giovane centrocampista, che costituirebbe così un rinforzo 'interno' oltre che low cost. Prima le uscite e sfruttare gli 'assist' di Ramsey e Arthur, poi le entrate: il piano dei bianconeri per il mercato di gennaio prende forma.