Attaccante cercasi. La Juventus vuole una nuova punta, un vero numero 9 che possa risolvere il problema del gol. Morata e Kean hanno dimostrato, a fasi alterne, di essere due opzioni valide, ma nessuno dei due è un trascinatore, motivo per il quale Cherubini si è messo a caccia di un rinforzo da regalare fin da subito ad Allegri. Il sogno da mesi è Dusan Vlahovic, che continua a rifiutare la proposta di rinnovo della Fiorentina, ma il serbo ha costi proibitivi e soprattutto è difficilmente raggiungibile a gennaio quando riaprirà il mercato, per questo è necessario guardare altrove. Magari in direzione Sassuolo, dove gioca e segna Scamacca, vecchio pallino sul quale c'è anche il forte interesse dell'Inter.



IL PUNTO - Attenzione alle sorprese e al nome di Edinson Cavani, attaccante classe 1987, che in Italia ha segnato 104 gol in 138 partite con la maglia del Napoli. L'uruguaiano vuole lasciare Manchester e lo United sei mesi in anticipo la scadenza del suo contratto, giugno 2022, e in queste settimane si è offerto alle big d'Europa. Juventus e Barcellona, alle prese con il problema al cuore di Aguero e con i problemi fisici di Ansu Fati. L'attaccante della Celeste chiede un contratto di un anno e mezzo, la Juve non la considera una pista prioritaria per l'età e per l'ingaggio, circa 5 milioni di euro netti a stagione.