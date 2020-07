Le idee di scambi proliferano in queste settimane, tanti club dialogano sul mercato. La Juventus è al centro di diverse opportunità e il Daily Telegraph ha garantito che è stato rifiutato dal Tottenham uno scambio proprio con i bianconeri: Aaron Ramsey per il Tottenham, Tanguy Ndombele per la Juve. Affare praticamente alla pari, non fosse che la realtà di questa operazione è leggermente differente. La proposta infatti non è partita dalla Juve ma proprio dagli Spurs, alla ricerca di una sistemazione per la mezz'ala ex Lione che ha deluso quest'anno e non convince José Mourinho.



L'idea di uno scambio con Ramsey per riportare il gallese in Premier League non è mai realmente decollata ma... per scelta bianconera: la Juve non cerca un centrocampista con le caratteristiche di Ndombele e lo valuta meno di Ramsey dopo una stagione pessima come quella che ha vissuto il francese classe '96. Così si è incagliato il discorso da subito, un affare di cui si è parlato nelle scorse settimane e che adesso non è caldo, tutt'altro. Perché la cessione di Pjanic ha parzialmente sistemato il bilancio della Juve, ma soprattutto Ndombele non è un reale obiettivo se scambiato alla pari con Ramsey.