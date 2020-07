Lo scudetto passa da San Siro. Il lanciatissimo Milan di Pioli, ora a due punti dal quinto posto, vuole continuare la sua corsa e si trova domani sera ad affrontare il suo tabù in campionato, la Juventus. Il bilancio delle sfide negli ultimi otto campionati parla di 13 vittorie bianconere e sole due sconfitte. I betting analyst vedono Cristiano Ronaldo e compagni, che hanno una striscia aperta di sei vittorie consecutive, favoriti a 2,15 rispetto al 3,30 del segno «1» rossonero. La quota più alta però è quella del pareggio, assente da ben 8 anni e mezzo: l’ultima X tra Milan e Juventus è apparsa a San Siro nel febbraio 2012. Quanto ai possibili risultati esatti, l’1-0 in favore dei milanesi è in lavagna a 9,75 mentre lo 0-2 per i campioni d’Italia, risultato con cui hanno espugnato nelle ultime due stagioni il Meazza, si gioca a 9,50. L’1-1, punteggio dell’ultimo pareggio tra le due, è dato a 5,75. Tra i giocatori, duello stellare tra Ibrahimovic e Cristiano Ronaldo, con il gol dello svedese dato a 2,20 e la quota del portoghese “caldissima”, a 1,65.