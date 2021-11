si sono presi la copertina della serata dedicata alle Nazionali, almeno per quanto riguarda i colori bianconeri, portando e contribuendo al successo di Galles e Francia. Il numero 8 è stato autore di una doppietta con la maglia del Galles nel 5-1 alla Bielorussia, con un gol dopo appena 3', mentre il francese è andato a segno nell'8-0 contro il Kazakistan​ (gol del 6-0)., che troppo spesso li vede faticare in campo con la maglia bianconera o addirittura, nel caso di Ramsey, non scendere praticamente mai in campo per i troppi infortuni.