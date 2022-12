è sparito. E non si parla soltanto diche lo rendono "invisibile" in campo e ormai undel giocatore ammirato con la maglia dell'Arsenal, ma della sua decisione di non, almeno per ora. Il centrocampista, che veste la maglia della formazione francese dallo scorso agosto, è atteso da allenatore e compagni, con la. Alla base della suaci sarebbe proprioIl tecnico del Nizza,, interrogato sul motivo dell', ha specificato: "". Questo il perché del mancato rientro a Nizza del giocatore,dall'eliminazione della sua nazionale dalla rassegna in Qatar. Il suo rientro in Francia era, stesso giorno in cui è tornato, anche lui impegnato ai Mondiali. Ma non sembra che in quel di Nizza ci siano malumori, anzi, la sua. Lo stesso, compagno di squadra del gallese,precisando: "Quando un giocatore cambia campionato. Per lui e per la sua famiglia. Bisogna avere. Spero chee torni a darci una mano.." La delusione ai Mondiali sembra dunque esseredi un insieme di malumori, legati anche alleSe Ramsey a Nizza non si vede sul terreno d'allenamento,. A partire dalle, passando per la(con cui peraltro ha sbagliato il rigore decisivo nella finale di Europa League), fino all'in cui ha messo a segno. Con la squadra di Favre il gallese hae trovare la forma, mostrando lache lo ha contraddistinto nelle fasi più recenti della sua carriera. Ora, in attesa del suo ritorno, Aaron Ramseye il suo futuro in maglia rossonera appare il