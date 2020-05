Un'intervistato di lusso per la trasmissione "Prosto w Szcene", condotta dal portiere della Juventus Wojciech Szczesny insieme al giornalista polacco Lukasz Wisniowski. L'ospite della puntata che andrà in onda oggi sul canale Youtube Foot Truck sarà il compagno di squadra Aaron Ramsey, e La Gazzetta dello Sport ha svelato un'anteprima.



LA JUVE - "Il mio idolo? E' Graham Kavanagh, un irlandese che ai tempi era il capitano del Cardiff. Volevo diventare come lui. La Juve? E' una grande società, uno dei top club al mondo. Io volevo uscire dalla mia confort zone, e quando ti chiama la Juve è difficile rifiutare".​



IL CALCIO - La Premier è diversa dalla Serie A, lì si gioca box to box. In Italia c'è molta più tattica. Io ho iniziato con il rugby, ero un mediano di apertura e avevo la maglia numero 10. A 8/9 anni poi ho dovuto fare una scelta".