Steven Davis, centrocampista dei Rangers, alla vigilia della sfida di Champions contro il Napoli, ha parlato in conferenza stampa. Ecco le sue dichiarazioni:



CHAMPIONS - "Sappiamo quanto sia difficile la Champions, ma vogliamo fare bene con i tifosi dalla nostra".



ESPERIENZA - "Nelle ultime due stagioni tutti abbiamo giocato in Europa, non è accettabile giocare e perdere. Ci proveremo di nuovo sperando di migliorare".



DOPPIO KO - "Sappiamo di dover migliorare, subiamo gol evitabili come contro il Celtic. Siamo determinati a crescere. Non cambia molto dopo la sconfitta con la Champions. Vogliamo divertirci. Sono tutte difficili le partite, vogliamo vincere contro una grande squadra".



CENTROCAMPO DEL NAPOLI? - "Conosciamo la qualità del Napoli, abbiamo studiato i giocatori. Non solo io ho esperienza, ne abbiamo più di noi. L'importante sarà tenere palla, ci abbiamo lavorato tanto".



SQUADRE ITALIANE - "Le squadre italiane sono famose per la tattica. Ci sono tanti giocatori nel Napoli di livello internazionale ed è importante che noi giochiamo bene".