La dirigenza dei Rangers sta valutando vari profili per sostituire Steven Gerrard. Il Daily Mail scrive che il favorito a sedere sulla panchina è Giovanni Van Bronckhorst, l'olandese conosce bene l'ambiente scozzese avendo collezionato 117 presenze con i Rangers. Al di sotto, nella lista delle preferenze, c'è Russel Martin, anche lui è un ex, ma attualmente è in carica allo Swansea. Più staccati ci sono i nomi dei due ex Chelsea: Frank Lampard e John Terry.