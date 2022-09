Ecco le scelte di Spalletti e Van Bronckhorst per la sfida di questa sera tra il Napoli e i padroni di casa dei Rangers:



RANGERS (4-2-3-1): McGregor; Tavernier, Goldson, Sands, Barisic; Davis, Lundstram; Jack, Arfield, Kent; Morelos. All. Van Bronckhorst

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. All. Spalletti