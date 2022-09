: sostituisce McLaughlin e lo fa diventando protagonista. Para il rigore a Zielinski, viene ripetuto e glielo para un'altra volta non cambiando angolo. Intuisce e tocca anche il penalty di Politano però non riesce a compiere l'impresa storica.: è un'ala aggiunta, si trova costantemente lì davanti. Quando Kvaratskhelia si trova a puntarlo nell'1 contro 1 va spesso in grossa difficoltà (37': ingresso terribile, si lascia scappare Raspadori sul gol del raddoppio e regala palla ad Anguissa per lo 0-3 finale).: fa a sportellate per tutta la gara con Simeone dandogli pochissimo spazio. Nel finale va in affanno e non riesce più a tenere botta.: nel giro di due minuti rimedia due ammonizioni e causa il primo rigore del Napoli.: in fase di spinta, quando arriva sul fondo, è spinoso. Non altrettanto bene in fase difensiva, invece, sbaglia tanto e concede anche il rigore che vale la vittoria avversaria.: prova di intensità lì in mezzo al campo, ma non ha vita facile quando deve affrontare Zielinski (18' s.t.: il giovanissimo classe 2004 si cala bene nella parte nel momento più complicato per i Rangers).: tanto lavoro di raddoppio su Kvaratskhelia, lo fa anche bene finché riesce.: sfiora il gran gol dalla distanza ma Meret risponde alla grande (28' s.t.: subentra quando il Napoli entra in pieno controllo del match ed è difficile incidere).: buono il gioco in mezzo al campo e tra le linee, dà qualità e tempi alla squadra (37' s.t.).: viene molto dentro al campo per insidiare il Napoli e crea qualche grattacapo a Di Lorenzo.: lotta con la difesa del Napoli ma a vincere è la coppia Rrahmani-Kim (27' s.t.: pochissimi i palloni giocabili).: un primo tempo di ottima intensità per la sua squadra, che però si trova a sbattere contro un Napoli che alla lunga viene fuori con la qualità.Napoli: puntuale e sicuro nelle uscite, bravo anche tra i pali quando dice di no ad Arfield.: l'elettricità iniziale dei Rangers è difficile da arginare, ma passano i minuti e l'asse con Politano inizia a funzionare con convinzione.: partenza complicata con un paio di imprecisioni tattiche e tecniche, poi si cala nel ruolo della battaglia e lo fa alla grande.: altra prova di spessore, Morelos non riesce mai ad averla vinta contro il sudcoreano.: Spalletti lo lancia dal primo minuto per costruire gioco. Ci mette esperienza, anche se soffre un po' la fisicità degli avversari (32' s.t.: grande combinazione con Raspadori, servendogli poi l'assist per il raddoppio).: solita sostanza lì in mezzo contro un avversario che gioca tanto di nervi. Ha una lucidità enorme nei minuti di recupero quando recupera palla e sotto porta trova l'inserimento a rimorchio di Ndombele che cala il tris.: solita gestione da professore in mezzo al campo nonostante i raddoppi costanti avversari.: è la luce vera del Napoli. Scheggia il palo dopo pochi minuti e ispira le accelerazioni azzurre. Nella ripresa, però, si fa parare il rigore. Lahoz lo fa ribattere e fallisce ancora. (38' s.t.: impatto vero nella gara. Riconquista tanti palloni in mediana, trova la verticalizzazione da cui nasce il gol di Raspadori e segna il gol dello 0-3).: nettamente il migliore del Napoli questa sera. Una partita fatta di cambi di passo in continuazione, dribbling e tanto sacrificio in fase di non possesso. Segna anche sulla ribattuta del primo rigore di Zielinski ma viene annullato. La rete la trova ugualmente, andando a calciare lui il rigore successivo (32' s.t.: solita buona corsa, ciò che occorre nel momento di stanchezza avversaria).: quanta grinta, tiene in apprensione i due centrali difensivi dei Rangers per tutto il tempo. Conquista anche il rigore fallito da Zielinski (32' s.t.: il primo gol in Champions non si dimentica mai ed è anche importante perché taglia le gambe agli scozzesi).: solite sgasate entusiasmanti, costringe gli avversari sempre al raddoppio. Quando punta fa sempre male e dalla sua conclusione nasce il rigore segnato da Politano (45' s.t.).: doveva essere la notte di Natale e lui ha scartato i regali sotto l'albero. Il Napoli riesce ad annullare l'effetto entusiasmo e agonismo dei Rangers facendo ciò che aveva detto l'allenatore alla vigilia, mettendo palla a terra e giocando a calcio. Alla fine i cambi risultano anche decisivi per chiudere la gara con i gol di Raspadori e Ndombele più l'assist di Olivera. Meglio di così...