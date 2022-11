In casa Glasgow Rangers, dopo l'esonero di Van Bronckhorst, si è fatto strada il nome di Sean Dyche, ex- manager del Burnley. Ora però spunta il nome di un nuovo candidato per la panchina. Si tratta di Michael Beale, attuale tecnico del QPR che, come riporta Talksport, può lasciare i Queens Park Rangers per trasferirsi in Scozia.