C'è anche un po' di Juventus nella vittoria dei Glasgow Rangers in casa del Dundee. 31a giornata del campionato scozzese, successo per 2-1 per la squadra di van Bronckhorst e primo gol di Aaron Ramsey con gli scozzesi. Il centrocampista è ancora di proprietà della Juventus che a gennaio l'ha girato in prestito con diritto di riscatto ai Rangers, e dopo tre panchine di fila e un'avventura che non decollava Ramsey ha trovato la prima rete.