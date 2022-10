Giovanni van Bronchkorst, allenatore dei Rangers, ha parlato in conferenza stampa al termine del match contro il Napoli (vinto dagli azzurri 3-0). Ecco le sue dichiarazioni:



L'APPROCCIO - "Avremmo dovuto iniziare bene ma ci siamo imbattuti in alcuni problemi. Spesso al centro ci siamo trovati uno in meno. Il Napoli si è mosso molto bene. Ad un certo punto abbiamo sfiorato il 2-1 e nella ripresa abbiamo creato molto di più. Abbiamo dimostrato abbastanza personalità però dobbiamo considerare anche l'avversario che abbiamo di fronte. Ci sono squadre come Juventus e Barcellona che non hanno superato il turno".



GOL SUBITI - "I due gol ravvicinati all'inizio hanno trasformato la partita. Credo abbiamo avuto una buona reazione e sono orgoglioso della risposta della squadra. Purtroppo non abbiamo colto le opportunità. Il terzo gol poi ha chiuso i conti".



COSE POSITIVE - "Complessivamente siamo riusciti ad esprimere un gioco migliore. Contro il Liverpool abbiamo subito più gol. Il Napoli ha comunque colto le sue opportunità".



RANGERS-AJAX - "Dobbiamo lasciare la Champions a testa alta cercando i tre punti contro l'Ajax. La nostra speranza è riuscire a ottenere una vittoria l'ultima giornata".



ESPERIENZA IN CHAMPIONS - "Manca ancora tanto alla prossima stagione. Ogni anno è un'opportunità partecipare alla Champions e vogliamo gareggiare ad alti livelli. Siamo contenti di essere qui e più si gioca più si acquisisce esperienza".