Torna a parlare Ralf Rangnick. Intervenuto a Mitteldeutsche Zeitung, l'attuale dirigente del Lipsia ha commentato le voci in merito a un possibile futuro al Milan: "C'è stato un interessamento, ma con il coronavirus ci sono state altre cose da considerare, oltre a pensare se Rangnick fosse l'uomo giusto per loro".



IL PUNTO - Parole da contestualizzare, rilasciate in patria, ma che confermano, ancora una volta, la strada tracciata da Ivan Gazidis e Gordon Singer, figlio di Paul. Il manager tedesco resta il primo nome per il futuro della panchina del Milan. Le sue idee rivoluzionarie e la volontà di smentire l'assioma dei risultati legati al budget hanno convinto in toto la proprietà Elliott.



IDEE - Parole importanti anche in merito al ruolo. Rangnick spiega: "Non sono interessato agli aspetti finanziari, per me si tratta di avere una certa influenza, che non c'entra con il potere".