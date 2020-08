quando, durante la partita poi vinta contro il Sassuolo,. A poche ore di distanza, veniva ufficializzata la decisione di rinnovare la fiducia e il contratto (fino al 2022) a Stefano Pioli, che quelle sera - senza saperlo - aveva affrontato e battuto colui il quale sarebbe stato l'uomo chiamato a prendere in mano le redini della squadra a partire dal campionato 2021/2022.- E'svelato da La Gazzetta dello Sport, secondo cui, dopo aver svolto per il primo anno italiano il doppio incarico di allenatore e responsabile a 360° dell'area tecnica (, individuato come il profilo ideale per portare avanti sul campo il suo progetto di rinascita del Diavolo. Cresciuto da giocatore nel vivaio rossonero, De Zerbi è uno degli esponenti più importanti della nuova scuola degli allenatori italiani, capace soprattutto nell'ultimo anno a Sassuolo di abbinare ai risultati un calcio estremamente spettacolare e che ha valorizzato molti dei talenti messi a disposizione dalla società emiliana.- Sempre secondo la Gazzetta,- elogiato non a caso, alla pari del club, nell'intervista concessa ieri alla rosea - ma, considerate le difficoltà nel liberare l'allenatore di Grugliasco dal vincolo che lo lega ai nerazzurri, aveva virato con decisione e convinzione su De Zerbi. Un nome destinato a rimanere nei cassetti della memoria, col Milan che ha optato per una brusca inversione a U, bocciando la rivoluzione di Rangnick e tutto ciò che ne sarebbe conseguito e affidando il suo futuro prossimo a Stefano Pioli.