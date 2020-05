Il Milan e Ralf Rangnick: il tormentone delle ultime settimane si arricchisce di un nuovo capitolo. Dopo le ultime dichiarazioni del manager tedesco, che hanno portato alla veemente reazione di Maldini e alle scuse dello stesso Rangnick in un contatto con Gazidis, ora dalla Germania arrivano nuovi interessanti sviluppi riguardo la posizione lavorativa di Ralf: Red Bull ha deciso di dare subito il via a una svolta dirigenziale.



'SCAVALCATO' - Secondo quanto riferito dall'agenzia tedesca Dpa infatti, Red Bull ha deciso di promuovere Oliver Mintzlaff, attuale amministratore delegato del Lipsia, a 'Head of Global Soccer' presso la società di bevande austriaca, rendendolo di fatto responsabile anche delle sedi a New York e Braganca. Mintzlaff era già stato a capo del calcio globale della Red Bull fino al 2017, ma attualmente il ruolo di 'Head of Sport and development soccer' era proprio di Rangnick, scavalcato quindi da Mintzlaff e 'retrocesso' ora a consulente sportivo per New York e Braganca. La svolta dell'organigramma Red Bull non passa inosservata e la decentralizzazione di Rangnick all'interno dell'organigramma può essere il segnale di una prossima separazione dal gruppo Red Bull: il Milan lo aspetta per affidargli il nuovo progetto tecnico.