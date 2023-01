Fabio Grosso continua a far sognare i tifosi del Frosinone. L’ex azzurro, campione del Mondo nel 2006, nel boxing day della Serie B ha guidato i suoi verso il successo contro la Ternana laureandosi campione d’Inverno e ora domina le quote per la promozione. Con 39 punti conquistati in 19 giornate i ciociari sono proposti a 1.45 per il salto di categoria e Grosso è in buona compagnia visto che la Reggina di Filippo Inzaghi è seconda con 36 punti (e la promozione a quota 1.75), mentre a chiudere il podio con 33 punti c’è il Genoa di Alberto Gilardino. I grifoni sono in zona play-off, ma godono comunque di grande fiducia considerando che sono proposti a 1.65. Tra le grandi assenti nelle zone più alte della classifica c’è il Cagliari, che è piuttosto staccato con un bottino di 25 punti, ma pronto a riscattarsi con una mossa a sorpresa. Per provare la rimonta la dirigenza sarda ha messo a segno un colpo capace di far sognare di nuovo la tifoseria: Claudio Ranieri dal primo gennaio 2023 tornerà nel campionato cadetto (vinto con la Fiorentina nella stagione 1993-1994) e al Cagliari, squadra già allenata dal 1988 al 1991 dal tecnico romano, che ha addirittura guidato i sardi nella doppia promozione dalla C1 alla A. Tanto basta per alzare il morale e la fiducia verso i rossoblu, che per la promozione sono proposti a 4.50, dietro comunque a Pisa e Bari, entrambe a 3.50.