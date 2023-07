Intervistato da Rai TG Regionale, l'attuale allenatore del Cagliari, Claudio Ranieri, ha confermato che potrebbe ritirarsi dal ruolo di allenatore proprio in Sardegna.



"Credo che finirò la mia carriera a Cagliari. Farei un’eccezione solo se ci fosse una buona Nazionale disposta a chiamarmi, perché ci rimasi molto male nella mia missione in Grecia. Speranze di vedermi in un altro club? No, Cagliari sarà la mia ultima tappa”.