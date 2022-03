Il futuro di Paulo Dybala alla Juventus è in bilico, intervenuto a 'Radio Anch'Io Sport' su Radio Rai, Claudio Ranieri dice la sua sull'argomento: "Se lo terrei in bianconero? Non lo lascerei andare via mai uno così, amo sempre il giocatore che lega il gioco. Oltre a questo l'argentino fa anche gol, ma non sono decisioni che spettano a me, ci devono pensare l'allenatore e la società".