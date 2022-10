Intervistato da Radio Anch'Io Lo Sport, Claudio Ranieri ex allenatore anche dell'Inter nella stagione 2011-12, ha commentato così il difficile momento in casa nerazzurra e la posizione in bilico di Simone Inzaghi.



CRISI INSPIEGABILE - "In quel momento c'era stato un cambio di sistema passando da Mourinho-Benitez a Gasperini. La crisi di oggi è meno spiegabile perché Inzaghi ha lavorato già l'anno scorso a Inter".



ESONERO SE... - Io già tempo fa ho detto, come discorso generale non legato a Inzaghi, che se fossi presidente e mi accorgessi che la squadra non segue più l'allenatore lo manderei via. Non lo farei se vedessi che è seguito dai giocatori anche quando si perde".