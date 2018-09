Claudio Ranieri sta con Eusebio Di Francesco. Intervenuto a Radio Anch'io Sport, l'ex tecnico del Nantes difende il collega: "DiFra è uno dei migliori giovani tecnici che abbiamo in Italia. Ha fatto cose stupende. Per ragioni di bilancio sono stati venduti tre giocatori che erano la spina dorsale della Roma, i pezzi da novanta, e ora la squadra sembra persa. Ma io ho fiducia il lui. La Roma ha fatto quello che poteva fare con il mercato. Ora deve ricominciare da capo. Bisogna dare tempo a squadra e società per far quadrare il cerchio. Quello che posso consigliare a DiFra è di continuare a lavorare e cercare di infondere le sue idee ai giocatori, specialmente quelli più giovani".