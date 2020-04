ha concessoun'intervista concessa a La Repubblica: "Sto bene, fortunatamente., approccio a volte retorico,".- ", chissà se siamo stati realmente i più colpiti, ma un po’ di ansia era inevitabile.e i loro racconti. Tutti con poca febbre e nessun danno alle vie respiratorie".- "Si è capito che questo virus può dare complicazioni al cuore: prima di tornare ad allenarsi, vale per la Samp e per tutte le squadre, è dovere dei medici ridare ad ogni atleta l’idoneità completa. Non solo una visita generale, ma approfonditi controlli cardiaci. Con la salute non si scherza".- "Prematuro.. Non basta applaudire medici e infermieri, chiamarli eroi. Aiutiamoli per davvero".- "Io sono cresciuto con il pallone, frequento questo mondo da 50 anni. Mai direi no a una partita. Ma in un’emergenza come questa bisogna essere seri. Non entro nella polemica, dico cosa dobbiamo aspettarci alla ripresa: chi è stato colpito dal virus, durante i primi allenamenti si sentirà fiacco. Come ha detto il mio presidente Ferrero,. E prima del campo, insisto: massima sicurezza. Poi, dopo il via libera, starà all’allenatore e allo staff capire chi può reggere una gara e chi no. Tra l’altro si ipotizzano 3 partite a settimana, tutte a pieno regime. Cosa già difficile prima che arrivasse il coronavirus".- "Serie A finita per quest'anno? Non ho detto questo, non lo so. Giudico la realtà: l’Italia è sommersa come se fossimo in guerra.".- "Non è calcio, è la sua morte, ma. Non ora però: ficchiamocelo in testa, a fine partita il sistema immunitario di un calciatore si abbatte. Con una gara ogni tre giorni il quadro può essere devastante".- "La passo in casa, nel centro di Genova, con mia moglie Rosanna.".- "Credo che i calciatori non si siano mai tirati indietro, la Sampdoria ha fatto un’importante donazione al San Martino, ospedale in prima linea. Siamo gente seria,. Non sono avido. Ma ora ogni tesi è teoria, la situazione è troppo nebulosa. Per esempio: le tv pagheranno tutti i diritti o una parte?".e un anno di contratto. Sempre che il presidente sia d’accordo".