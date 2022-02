Claudio Ranieri, ex allenatore dell'Inter e recentemente anche del Watford, ha parlato a La Gazzetta dello Sport della sfida tra Inter e Liverpool: "Guardi, anche per via del Covid, questa è stata una stagione molto particolare. Il Liverpool, soprattutto all’inizio, non era quel rullo compressore che pare tornato ad essere. Può capitare che gli impegni ravvicinati o qualche giocatore non al massimo della forma alla fine porti la squadra ad accusare una flessione. Tra l’altro, se esamina le statistiche di quelle partite, vedrà che i Reds hanno dominato per tiri in porta e possesso palla. Adesso, però, è tutta un’altra storia. Mi paiono in gran forma".



QUALIFICAZIONE - "Le possibilità di qualificazione sono al cinquanta per cento. I nerazzurri hanno esperienza, giocano a due tocchi e possono uscire dal pressing aggressivo che gli inglesi sanno portare. Il segreto, secondo me, è far girare velocemente la palla per trovare spazi, innescando poi attaccanti formidabili come Dzeko, Lautaro o Sanchez"



CROATI - "Giocatori decisivi? Perisic, perché sta facendo una stagione straordinaria e potrebbe essere l’uomo giusto per attaccare alle spalle come Alexander-Arnold, che spinge come un’ala, proprio come fa dall’altra parte Robertson. Poi aggiungo Brozovic, che riesce sempre a dare il ritmo giusto alla manovra".