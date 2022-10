Questa sera a Firenze, in occasione della premiazione dell’, sarà presente tra i premiati anche l’ex tecnicoed è proprio per questa occasione che l’ex tecnico diha rilasciato un’intervista al Corriere Fiorentino in cui, oltre a ricordare la sua esperienza fiorentina, ha dato una sua valutazione anche sulla gestione tecnica di Vincenzo Italiano. Queste le sue dichiarazioni:"Provo immenso piacere, ricordo Firenze con grande affetto. In viola sono stati 4 anni magnifici, dentro e fuori dal campo. La città è bellissima, la gente è passionale. A Firenze ho conosciuto amici veri, come Alessandro Rialti, che purtroppo non c'è più. Mi auguro vivamente che qualcuno possa vincere più trofei di quelli vinti da me a Firenze. La festa dei 40 mila allo stadio dopo la vittoria della Coppa Italia è il più bel ricordo che mi viene in mente. Il rammarico più grande è invece la sconfitta contro il Barcellona in Coppa delle Coppe".Ha poi concluso parlando del momento che sta vivendo la: "L'Europa ti costa energie mentali prima che fisiche e spesso fai fatica a giocare a grandi livelli tre competizioni, è una questione fisiologica e di mentalità.Secondo me Italiano potrà aprire un ciclo a Firenze. è un bravo tecnico, adesso sta mangiando pane duro, ma prima o poi gira per tutti. Il campionato è tosto e lungo, quindi forza e coraggio, che le possibilità per riprendersi ci sono".