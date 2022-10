A 71 anni Claudio Ranieri non ci pensa proprio di mollare il calcio, dopo l'ultima esperienza sulla panchina del Watford l'allenatore ha ancora voglia di trovare una nuova avventura come conferma anche ai microfoni di Marca: "Spero che mi venga proposto un buon progetto, non cerco una squadra in particolare ma vorrei continuare ad allenare".